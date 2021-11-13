Son dakika! Kurulan özel ekibin 823 saatlik kamera kaydı izlemesiyle yakalandı - Haberler
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Son dakika! Kurulan özel ekibin 823 saatlik kamera kaydı izlemesiyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Kurulan özel ekibin 823 saatlik kamera kaydı izlemesiyle yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, iki hafta aralıklarla iki markette silahla girerek soygun girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki hafta aralıklarla iki markette silahla girerek soygun girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce 2 hafta aralıklarla Yeni Mahallede bulunan iki farklı markete giren ve kasada bulunan kişilere elindeki tabancayı doğrultan ve para verilmeyince de olay yerinden hızla kaçan O.B.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 27 Yaşındaki şahsın yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Kurulan özel ekip 823 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını didik didik incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahsın başka bir ile gittiği tespit edildi. Adım adım izlenen şahıs, tekrardan Adıyaman'a gelince burada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan O.B.D., isimli şahsın üzerinden soygun girişimlerinde kullandığı 1 adet tabanca, 1 adet bıçak ve eldiven ele geçirildi. Şahıs emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika! Kurulan özel ekibin 823 saatlik kamera kaydı izlemesiyle yakalandı

Son dakika! Kurulan özel ekibin 823 saatlik kamera kaydı izlemesiyle yakalandı

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