Son dakika! Kuruköprü Mahallesi doğalgazla buluşacak Son dakika güncel haberine göre Kayserigaz, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesini doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kayserigaz, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesini doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 621 bin liralık yatırımın altyapı çalışmalarına başlandı.

650 konutun bulunduğu Kuruköprü'ye yıl sonuna kadar doğalgaz arzının sağlanması planlıyor.

Kaynak: AA