Son dakika! Kuruköprü Mahallesi doğalgazla buluşacak
Son dakika güncel haberine göre Kayserigaz, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesini doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor.
20.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:45
Kayserigaz, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesini doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 621 bin liralık yatırımın altyapı çalışmalarına başlandı.
650 konutun bulunduğu Kuruköprü'ye yıl sonuna kadar doğalgaz arzının sağlanması planlıyor.
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Kaynak: AA