Son dakika! Kurtulmuş: "Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli bu politikadan asla vazgeçmeyecektir" - Haberler
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Son dakika! Kurtulmuş: "Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli bu politikadan asla vazgeçmeyecektir"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Tbmm Genel Kurulu

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

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Son dakika! Kurtulmuş: Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli bu politikadan asla vazgeçmeyecektir

Son dakika! Kurtulmuş: Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli bu politikadan asla vazgeçmeyecektir

Son dakika! Kurtulmuş: Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli bu politikadan asla vazgeçmeyecektir

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AA - Son Dakika Haberleri

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