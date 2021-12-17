Son dakika! Kurtulmuş: "Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli bu politikadan asla vazgeçmeyecektir"
Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Tbmm Genel Kurulu
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.
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