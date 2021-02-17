Son Dakika | Kurtulmuş: Bu millet yeri geldiğinde vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir
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Son Dakika | Kurtulmuş: Bu millet yeri geldiğinde vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir

17.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:39
Son Dakika | Kurtulmuş: Bu millet yeri geldiğinde vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu toprakların her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu toprakların her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır. Bu millet yeri geldiği zaman şehit olacağını da 15 Temmuz gecesi göstermiş, 'Ya Allah bismillah Allah-u ekber' diyerek vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Ordu 7'nci İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Sloganlar eşliğinde kürsüye çıkan Numan Kurtulmuş, kar yağışına rağmen Ordu'nun dört bir tarafından bu salona gelen herkese teşekkür etti. Kongrenin hayırlı olmasını temenni eden Kurtulmuş, "Salonda görmekten büyük memnuniyet duyduğum, Ordu'da bu kutsal davaya mücadeleyle katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmasının devamında Gara şehitlerine değinen Kurtulmuş, "2- 3 gün önce Gara'da hain, kalleş bir pusu sonucu şehit olan ve 13 evladımızın şehadetiyle sonuçlanan bu menfur saldırıda hayatlarını kaybetmiş olan her birisi birinden daha kıymetli olan 13 evladımıza rahmetler diliyorum. 2 yüzbaşımız ve bir uzman çavuşumuz Gara operasyonunda şehit düştüler, onların şehit cenazelerine de katıldık. Ben şimdiye kadar bir tek aileden isyan manasına gelecek söz görmedim. Bütün kardeşlerimiz, şehitlerimizin anaları, babaları, eşleri 'vatan sağ olsun, millet var olsun' diyerek şehit cenazelerinde bile dua ediyorlar. Allah'a binlerce şükür böylesine büyük bir milletin ferdi olmaktan dolayı bizler de iftihar ediyoruz. Allah milletimizi payidar etsin, devletimizi daim kılsın. Bu toprakların her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır. Bu millet yeri geldiği zaman şehit olacağını da 15 Temmuz gecesi göstermiş, 'Ya Allah bismillah Allah-u ekber' diyerek vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir" diye konuştu.


Son Dakika | Kurtulmuş: Bu millet yeri geldiğinde vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir
Son Dakika | Kurtulmuş: Bu millet yeri geldiğinde vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eyüp Elevli

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