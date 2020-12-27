Son dakika... Kurtalan Belediyesi cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kurtalan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgına karşı toplum sağlığını korumak için Beykent Caddesi, Kültür Mahallesi ve Emniyet Caddesini deterjanlı suyla yıkadı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, toplum sağlığını korumak için belediyenin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında bilindiği üzere tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Belediyemizde bunu fırsata çevirerek tüm cadde ve sokaklarımızı dezenfektanlı ve köpüklü sularla dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs ile mücadelede belediye olarak tüm bankamatikleri, esnaflarımızın dükkanlarını, talep olması halinde evlere dahi girerek dezenfektan çalışmalarını yürütüyoruz. Bu mücadelede bizlere destek veren tüm Kurtalanlı hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay