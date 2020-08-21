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Son dakika... Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

Son dakika ekonomi haberi: Küresel piyasalar, bugün açıklanacak öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanırken, yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklaması takip edilecek.

Son dakika... Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı
21.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:01

Küresel piyasalar, bugün açıklanacak öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanırken, yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklaması takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasalarında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin düşeceği beklentileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumu haber akışı ile pozitif bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları sonrası görülen dolar endeksindeki yükselişin kalıcı olmaması dikkati çekti.

Dolar endeksi, dün 93,2'yi görmesinin ardından düşüşe geçerek, 92,6 seviyesinde dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,06'lık kazançla rekorlarına devam etti.

Dün, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının son aşama denemelerine, 60 bin gönüllü üzerinde eylülde başlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Öte yandan piyasalar üzerindeki baskı unsurlarından biri olan ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin endişeler de Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklama sonrası azaldı. Açıklamada, iki ülkenin ocakta imzaladıkları 1. faz ticaret anlaşmasındaki durumu değerlendirmek üzere gelecek günlerde görüşme kararı aldığı aktarıldı.

Avrupa tarafında, ABD'de alımların güçlenmesinden önce kapanan borsalarda satıcılı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle yükselişler görülüyor. Japonya'da imalat sanayi PMI verisinin 46,6'ya yükselerek beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer kazandı.

Yurt içinde, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla enerji hisselerinde yoğunlaşan alımların dün de devam etmesiyle BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 artışla 1.126,80 puandan tamamladı. Dün 7,2991'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2830'dan işlem görüyor

Analistler, bugün Erdoğan'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını, öte yandan piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini ifade etti.

Yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat, hizmet ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

10.30 Almanya, öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

15.00 Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

16.45 ABD, öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, temmuz ayı konut satışları

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Kaynak: AA

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