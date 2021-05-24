Son Dakika | KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisse endeksleri artıda açıldı

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa'daki birçok ülkede yeniden açılış ve toparlanma girişimlerine ilişkin gelişmeler sürerken, başlıca borsalar Pazartesi gününe artıda başladı.