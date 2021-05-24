Son Dakika | KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisse endeksleri artıda açıldı
Edinilen son dakika haberine göre Avrupa'daki birçok ülkede yeniden açılış ve toparlanma girişimlerine ilişkin gelişmeler sürerken, başlıca borsalar Pazartesi gününe artıda başladı.
Avrupa'daki birçok ülkede yeniden açılış ve toparlanma girişimlerine ilişkin gelişmeler sürerken, başlıca borsalar Pazartesi gününe artıda başladı.
Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkenin yeni verilerini ve yeniden açılış planıyla ne derece ilişkili olduğunun analiz edildiğini belirtirken, Avrupa Komisyonu'nun Ticaret'ten sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ise parasal ve mali desteğin "çok çabuk" çekilmesi konusunda uyarı yaptı.Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda ise hisse senedi endeksleri, yatırımcıların en son salgın haberlerinin piyasaları nasıl şekillendireceğine bakarken, Pazartesi günü karışık işlem gördü.Japonya, Çin ve Güney Kore, ekonomide toparlanmaya ivme kazandırmak için, aşılama programlarını hızlandırıyor. Bu arada Güney Kore Merkez Bankası, bir merkez bankası dijital para birimini ihraç edip etmeyeceklerini belirlemek için test edeceğini açıkladı.Gelişmelerle, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.09 artıda açılırken, Paris'te CAC 40 Endeksi de başlangıç zilinde yüzde 0.15 yükseldi. Almanya'da resmi tatil olduğu için DAX bugün kapalıydı.Avrupa piyasalarında 1.21921 dolardan işlem gören dolar karşısında euro yüzde 0.09 artarken, sterlin 1.41482 dolar yatay işlem görüyordu.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.26 artarken, Güney kore'de Kospi Composite yüzde 0.33 düştü. Avustralya'da S&P/ ASX 200 Endeksi yüzde 0.21 artıdaydı. Anakara Çin'de, Shenzen Composite yüzde 0.24 ve Shanghai Composite yüzde 0.23 artıda, Hong Kong'da Hang Seng ise yüzde 0.33 eksideydi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı