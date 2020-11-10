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Son dakika! KÜRESEL PİYASALAR-Asya aşı umuduyla çoğunlukla yükseldi

10.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:57
Son dakika! KÜRESEL PİYASALAR-Asya aşı umuduyla çoğunlukla yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Asya-Pasifik bölgesinde başlıca hisse senedi borsalarında endeksler çoğunlukla, Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu açıklanması üzerine yükseldi.

Asya-Pasifik bölgesinde başlıca hisse senedi borsalarında endeksler çoğunlukla, Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu açıklanması üzerine yükseldi.

Japonya da, devam eden Covid-19 pandemisi bazlı ekonomik krizle mücadeleye yönelik ek bir bütçe planladığını açıkladı.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.26 yükselirken, dolar yen karşısında yüzde 0.32 düşüşle 105.0310 yene geriledi. Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.23 artarken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi kapanışta yüzde 0.66 yükseldi.

Anakara Çin'de Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.55, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 1.38 düştü. Öte yandan Hong Kong'ta Hang Seng Endeksi yüzde 0.38 yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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