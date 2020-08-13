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Son Dakika | Küresel petrol arzı temmuzda arttı

Gelen son dakika haberine göre Küresel petrol arzı, temmuzda bir önceki aya göre 2 milyon 500 bin varil artarak günlük 90 milyon varil oldu.

Son Dakika | Küresel petrol arzı temmuzda arttı
13.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:08

Küresel petrol arzı, temmuzda bir önceki aya göre 2 milyon 500 bin varil artarak günlük 90 milyon varil oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) temmuz ayına ilişkin aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 200 bin varil artışla 23 milyon 750 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi temmuzda günlük 28 milyon 750 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde 1 milyon 240 bin varil artışla 61 milyon 200 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 2 milyon 500 bin varil artışla 90 milyon varil olarak gerçekleşti.

Küresel petrol talebi

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de geçen yıla oranla günlük 8 milyon 100 bin varil azalışla günlük 91 milyon 900 bin olacağı tahmin ediliyor.

IEA, söz konusu azalışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde havacılık sektörünün küçülmesi olduğunu belirtiyor.

Petrol talebinde 35 milyon 500 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 500 bin varille Amerika ve 14 milyon 500 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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