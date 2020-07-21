Son dakika! Kurban pazarlığını 'tokalaşmatik'le yapacaklar Son dakika güncel haberi: BİLECİK'te, kurban pazarına, pazarlık sırasında tokalaşmayı önlemek amacıyla tahtadan 2 ucu el şeklinde yapılan 'tokalaşmatik' kuruldu.

BİLECİK'te, kurban pazarına, pazarlık sırasında tokalaşmayı önlemek amacıyla tahtadan 2 ucu el şeklinde yapılan 'tokalaşmatik' kuruldu.

Bilecik Belediyesi, merkezde kurulan kurban satış alanında, pazarlık yaparken el temasının engellenmesi amacıyla ilginç bir yöntem geliştirdi. Pazar alanına, tahtadan 2 ucu el şeklinde yapılan tokalaşmatik kurdu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kurban satış alanının, çeşmeler, tuvaletler, dinlenme noktaları ve otopark alanı gibi en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını söyledi. Belediye olarak salgın nedeniyle kurban satış alanında gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Şahin, "Arkadaşlarımız kurban satış alanını tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırladılar. Pazar alanındaki 80 noktada kurban satışı olabilecek. Temel ihtiyaçların yanı sıra salgın nedeniyle yapılması gereken bütün çalışmalarımızı da yerine getirdik. Salgın için uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla tokalaşmatik noktası kurduk. Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var bizim. Şimdiden bütün esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA