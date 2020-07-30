Son dakika! Kurban kesiminde kasaplara "koronavirüs" uyarısı
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Son dakika! Kurban kesiminde kasaplara "koronavirüs" uyarısı

Son dakika haberleri... Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kurban kesimi yapacaklara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önceki yıllara göre daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Son dakika! Kurban kesiminde kasaplara
30.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:25

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kurban kesimi yapacaklara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önceki yıllara göre daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Cander, AA muhabirine, Kurban Bayramı süresince acil servislerdeki personel ve doktor sayısının, yaralanmalar nedeniyle iki katına çıkarıldığını söyledi.

Bayram süresince acil servise başvuranların sayısının, normal güne göre yüzde 25 arttığına işaret eden Cander, kurban keseceklerin hem kendilerine zarar vermemek için hem de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Uyarıların dikkatli takip edilmesi gerektiğini anlatan Cander, dikkatsizlik sonucu gerçekleşen yaralanmaların, salgın sürecinden geçildiği bugünlerde acillerde gereksiz yoğunluğa neden olacağının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

"Maskenin bir an olsun bile çıkarılmaması gerekiyor"

Cander, sinirlerde yaşanan kesiklerin kalıcı hasarlar bırakabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yapılacak küçük bir hata iki ay işe gitmenizi engelleyebilir. Bazen de hayati yaralanmalar söz konusu olabiliyor. Bu yıl hepimiz için farklı bir bayram olacak. Eski alışkanlıkları değiştirmemiz lazım. Yeni bir durum söz konusu. Kurban kesimi sırasında gerekirse iki kat maske takmamız lazım. Sosyal mesafeyi 1,5 metre olacak şekilde ayarlamamız lazım. Mümkün olduğunca kurban kesiminde kullanılan aletlerin başkalarıyla paylaşılmaması gerekiyor. Herkes kendine özel bıçakları kullanmalı. Mesafeyi koruyamıyorsak da maske takılı insanların yüzlerinin farklı yönlere bakması gerekiyor. Direkt temastan kaçınmalıyız. Özellikle 'Hava çok sıcak' diye maskenin bir an olsun bile çıkarılmaması gerekiyor."

Yaralanmaların yanı sıra fazla gıda tüketimine bağlı rahatsızlananların da acil servislere başvurduğuna dikkati çeken Cander, "Mide rahatsızlıkları, safra kesesi hastalıkları nedeniyle bize geliyorlar. Çok fazla gıda tüketip, ardından efor sarf edenlerde kalp krizi görülebiliyor. İstenmeyen durumla karşılaşıldığında ilk yardım doğru yapılmalı ve hemen hastaneye başvurulmalı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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