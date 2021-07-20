Son dakika haberleri | KURBAN KESİM ALANI YOLUNDA KAZA: 1'İ ÇOCUK 6 YARALI

Son dakika haberleri... DÜZCE'de içerisinde kurban kesim noktasından çıkan ailenin bulunduğu otomobil ile aynı yere kurban kesmeye giden ailenin kullandığı otomobil çarpıştı.

DÜZCE'de içerisinde kurban kesim noktasından çıkan ailenin bulunduğu otomobil ile aynı yere kurban kesmeye giden ailenin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza 13.00 sıralarında Düzce ile Yığılca arasındaki bağlantı yolunun Gürcüçiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi. Gürcüçiftlik köyündeki kurban kesim noktasından çıkarak Düzce istikametine giden Salih Kurnaz idaresindeki 54 FU 719 plakalı otomobil, karşı istikametten gelerek aynı kurban kesim noktasına giden Ferhat Aksu idaresindeki 54 AEJ 347 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada sürücüler Salih Kurnaz ve Ferhat Aksu ile birlikte araçlarda bulunan Yeter Kurnaz, Ömer Faruk Kurnaz, Uğur Çelik ve Bilal Aksu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Yol kenarına savrulan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı