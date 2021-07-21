KURBAN KELLELERİNİN TEMİZLİĞİ EK KAZANÇ KAPISI OLDU
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KURBAN KELLELERİNİN TEMİZLİĞİ EK KAZANÇ KAPISI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ek kazanç kapısı oldu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ek kazanç kapısı oldu. Pürmüz yardımıyla kellenin tanesini 60 TL'ye temizleyen öğretmen İlhan Tanrıverdi (30), Bu işlemi yapabilen fazla kişi kalmadığı için ilgi yoğun. Sabah saatlerinde başladık ve yaklaşık 50 kelle üttük. Hala telefon bekleyen müşterilerimiz var dedi.

İlçede kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tuttu. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kelle ve paçalarının temizlenmesi için kullanıldı. Hayvan başına 60 lira alan ustalar, kurbanların kellelerini ateşte temizleyip, vatandaşlara teslim etti.

Özel bir eğitim kurumunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan baba mesleği demirci olan İlhan Tanrıverdi de bayramda kelle ve paça temizleyerek bütçesine katkı sağladı.

Aynı işlemi yapabilen 3 arkadaşını yanına alıp çalışan Tanrıverdi, işin ustalık gerektirdiğini belirterek, İlk olarak pürmüzle kelle ve paçanın kıllarını alıp, sonrasında tel fırçayla temizlik işlemi yapıyoruz. Daha sonra içeride bulunan ocakta hazır bekleyen ısınmış demirlerle dağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi yapabilen fazla kişi kalmadığı için ilgi yoğun. Sabah saatlerinde başladık ve yaklaşık 50 kelle üttük. Hala telefon bekleyen müşterilerimiz var diye konuştu.

Kestikleri kurbanın kelle ve paçasını temizletmek için Tanrıverdi'nin yanına gelen Sefa Özbolat ise, Kent merkezinde yaşıyorum ve oturduğumuz apartmanda kelle ve paça ütmek yasak. Eskiler gibi bu işlemi yapmayı bilmediğimizden Tanrıverdi'nin yanına geldik. Eskimeye yüz tutan mesleği yaptıkları için teşekkür ediyorum dedi.

KURBAN KELLELERİNİN TEMİZLİĞİ EK KAZANÇ KAPISI OLDU
KURBAN KELLELERİNİN TEMİZLİĞİ EK KAZANÇ KAPISI OLDU
KURBAN KELLELERİNİN TEMİZLİĞİ EK KAZANÇ KAPISI OLDU
KURBAN KELLELERİNİN TEMİZLİĞİ EK KAZANÇ KAPISI OLDU
KURBAN KELLELERİNİN TEMİZLİĞİ EK KAZANÇ KAPISI OLDU
KURBAN KELLELERİNİN TEMİZLİĞİ EK KAZANÇ KAPISI OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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