Son dakika... Kurban Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Kurban Bayramı kutlanıyor

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı namazı, Sakarya, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de belirlenen meydanlarda eda edildi.

Son dakika... Kurban Bayramı kutlanıyor
31.07.2020 07:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:22

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı namazı, Sakarya, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de belirlenen meydanlarda eda edildi.

Sakarya'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana geldi.

Alan girişinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince dezenfektan ve maske dağıtımı yapılırken vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Namaz öncesi Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, vatandaşlara vaaz verdi.

Yoğun katılımla kılınan bayram namazında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.

- Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını belirlenen 6 açık alanda sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Seccadesini alarak belirlenen alanlara gelen vatandaşlar, maskeyle polis ve din görevlilerinin gözetiminde alanlarda saf tuttu.

Valilik önündeki alana dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş da burada saf tuttu.

Düzce

Düzce'de Cedidiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı ile ilgili vaaz verilmesinin ardından vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Vatandaşların bazıları namazını cami bahçesinde kıldı.

Bayram namazında Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya da saf tuttu.

- Kocaeli

Kocaeli'de her yaştan vatandaş, seccadeleriyle geldiği camilerde bayram namazını kılmak için sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise avluda belirtilen kurallara uyarak namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar bayram namazını kılmak için meydanlarda hazırlanan alana ve camilere geldi.

Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu, camilere sığmayanlar ise avlularda namazlarını kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

Bolu

Bolu'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için hazırlanan alan ve camilere geldi.

Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Yıldırım Beyazıd Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de Yıldırım Beyazıd Camisi'nde namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Ümit, vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 3. Sayfa
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Güncel
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı
Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özlem Zengin İlhan Cihaner Pınar Gültekin Vladimir Putin
Magazin Alişan Ebru Şallı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Erol Bulut Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika... Kurban Bayramı kutlanıyor - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 08:22:08. #1.15#
title