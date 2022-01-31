Son dakika: KUMLUCA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 20 metrelik şarampole yuvarlanıp ters dönen otomobilde sürücü Özay Aydın ve üç cocuğu yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kumluca Antalya D400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Özay Aydın (39) kullandığı 35 AIC 746 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan Aydın'ın otomobili 20 metrelik şarampole yuvarlanıp, ters döndü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kazada sürücü Özay Aydın ile çocukları Dilek Aydın (21), İrem Aydın (18) ve Burak Aydın (12) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere götürüldü. Ağır yaralanan Burak Aydın Antalya'da bir hastaneye sevk edildi. Aydın ailesinin Olimpos'ta tatil yaptığı ve ilçeye alışverişe geldiği öğrenildi.