Son Dakika: Kumluca'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberine göre Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
18.08.2020 21:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:50
Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Karşıyaka Mahallesi Sarnıç Tepesi mevkisindeki mesire alanındaki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler yanan alanda soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: AA