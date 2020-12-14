Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu
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Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu

14.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:46
Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cuma gününden beri aralıklarla devam eden sağanak yağmur Pazar gecesi saat 24.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cuma gününden beri aralıklarla devam eden sağanak yağmur Pazar gecesi saat 24.00 ten sonra hızını arttırdı

Sağanak yağmur nedeniyle Kumluca ilçe merkezinden geçen Gavur Deresi, Baysı Deresi ve Üleşik Deresinde su seviyesi yükselmesi sonucu seraların arasından derelere verilen kanal ve kesik suları geri tepti. Ana dereler dolunca etraftan gelen sel sularının denize akışı sağlanamadı. Bu yüzden ilçeye bağlı Kum ve Göksu Mahallelerinde bazı sera ve gecekonduları sel bastı. Göksu Mahallesinde portakal ve nar paketleme fabrikasında sular altında kaldı. Yağmur suları, bazı seralarda da baskınlara sebep oldu.

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri sel sularından zarar gören vatandaşların daha fazla zarar görmemesi için kanal ve kesik açma çalışmalarına devam ediyor. Kırsal alana daha çok yağan yağmur, Karacaören Mahallesinde köprülerin tahrip olmasına neden olurken Ortaköy Mahallesinde de bir aracı sürükledi.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu
Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu
Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu
Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu
Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu
Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu
Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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