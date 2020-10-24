Son Dakika | Kumcular Limanı'nda gemi yangını
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Son Dakika | Kumcular Limanı'nda gemi yangını

24.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:49
Son Dakika | Kumcular Limanı'nda gemi yangını

Gelen son dakika haberine göre Pendik'te limana demirli gemide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pendik'te limana demirli gemide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kumcular Limanı'nda demirli bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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