Son dakika... Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı
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Son dakika... Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı

Son dakika... Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ta kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri kıraathaneye baskın yaptı.

Zonguldak'ta kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri kıraathaneye baskın yaptı. Baskında polise direnen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre Acılık mevkiinde A.B.'ye ait kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri kıraathaneye baskın yaptı. Kıraathaneye gelen ekiplerle vatandaş arasında tartışma çıktı. Polise mukavemet gösteren bir kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler kıraathanede bulunan ve kumar oynadığı iddia edilen bazı şahısları da işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. - ZONGULDAK

Son dakika... Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı
Son dakika... Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı
Son dakika... Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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