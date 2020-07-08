Son dakika... Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de bazı bölgelerde olduğu gibi Şile'de de sahil kesimini süsleyen kum zambağı, yok oma tehlikesiyle karşı karşıya. Endemik bitki türü olan ve ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambağı, koruma altına alınarak devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor.

Son dakika... Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor
08.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:31

Türkiye'de bazı bölgelerde olduğu gibi Şile'de de sahil kesimini süsleyen kum zambağı, yok oma tehlikesiyle karşı karşıya. Endemik bitki türü olan ve ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambağı, koruma altına alınarak devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Kum zambağını koparan kişilere ise 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkiler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Şile'de sahil kesimlerini süslüyor. Koparılması ve ticari amaçlı ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambakları, hem Şile halkının hem de Şile'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sadece sahil kesimlerinde açan ve burada devamlılığını sürdüren kum zambakları, bilinçsiz kişilerce koparılması veya tahrip edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesi taşıyor. Kum zambağını koparan kişilere ise bitkinin adedi başına 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor.

Şile'ye gelen kişilere ellerinden geldiğince kum zambaklarını koparmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirten Şile Alacalı Muhtarı Ferhat Çağlayan, "Biz gerekli uyarıları yapıyoruz. Ama şimdi hafta sonları falan buralarda denize gelenler çok yoğun. Tabii vatandaş da tam işin bilincinde değil. Bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar koruma altında. Koparmanın cezası da var. Ama tabii yoğun gelenler olduğu için bilemiyorlar. Çiğneniyor, koparılıyor. Vatandaşlar bu konuda bilinçsiz" dedi.

Kum zambaklarını koparmanın cezasından bahseden Batı Sahilleri Dernekler Platformu Başkanı Serkan Yeşiltepe, "Kum zambaklarımız endemik bir bitkidir. Koruma altındadır. Koparılması 48 bin lira cezaya tabidir. Bunları bölgemize gelen misafirlerimize de söylüyoruz. Kimisi dikkate alırken çoğu da dikkate almıyor. Zaten dikkate alsa bu şekilde olmaz. Bembeyaz bir görüntü oluyor burada. Kendilerine söylüyoruz ama maalesef ki yeterli olmuyor. Fakat şöyle bir şey var, sivil ekipler geziyor. Koparılması halinde ceza yazıyorlar. Tabii misafirlerimizin de kötü etkilenmemesi açısından biz gerekli uyarıları yapıyoruz. Ama yakalandıkları zaman da zaten kendileri de ne kadar yanlış yaptıklarını fark ediyorlar. Endemik bir bitkidir. Bunu koparıyorlar mesela bahçelerine ekmek istiyorlar ama bahçede olmaz. Sadece bu deniz kenarında olur. Şile'mizde ve Ağva bölgemizde bunlardan çok vardır. Sadece buralarda yetişir. Tabii Türkiye'nin başka yerlerinde de vardır ama her tarafta olan bir bitki değildir. O bakımdan biz bunların dalında güzel olduğunu ve koparılmaması gerektiğini her gelene söylüyoruz. Kum zambaklarını koparmasınlar, sadece izlesinler dalında koklasınlar. Ama ben bunu buradan koparayım gideyim evimin bahçesine ekeyim orada yetiştireyim diye düşünmesinler, yetişmiyor. Üstüne üstlük sivil ekiplerce de görüldükleri üzere tanesine 48 bin lira cezayı yerler" şeklinde konuştu.

(Halit Arslan/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 3. Sayfa
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Çağla Şıkel Acun Ilıcalı
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Anne Asker Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika... Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 14:31:42. #1.15#
title