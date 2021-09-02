Son dakika! Kulu'da yeni hükümet konağının kaba inşaatı tamamlandı

Son dakika haberler: Konya'nın Kulu ilçesinde yeni hükümet konağının inşaat çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde yeni hükümet konağının inşaat çalışmaları sürüyor.

Kaba inşaatı biten Hükümet Konağı içerisinde Kaymakamlık, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kadastro Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürlüğü yer alacak.

İhalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan yeni bina, Konya-Ankara kara yolu üzerine yapılıyor. Binanın 7 bin 500 metrekare arazi içerisinde, 4 bin 600 metrekare inşaat alanı bulunuyor.

İnşaat bittiğinde ilçedeki kumu kurumları tek çatı altına toplanmış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu