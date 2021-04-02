Son dakika! Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rıza Varol idaresindeki 63 PV 597 plakalı kamyonet ile Mehmet Güven'in kullandığı 42 CJU 70 plakalı otomobil ilçe girişindeki Meteoroloji Kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İki yaralı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu