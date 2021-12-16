KONYA (AA) - -Yanan ev

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Kulu'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mandıra Mahallesinde Ahmet Karaca'ya ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Kimsenin olmadığı öğrenilen müstakil ev, kullanılmaz hale gelirken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.