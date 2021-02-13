Son dakika... Kulu'da evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kulu'nun Dipdede Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kulu'nun Dipdede Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 23 kilometre uzaklıkta bulunan Dipdede Mahallesinde, Özkan Balıkçı'nın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İki katlı evin zemin katında çıkan yangını fark eden Balıkçı ailesi itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çıkan yangında, eşyalar ve erzaklar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu