Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Müzik Susmasın' projesi hakkında açıklama

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.