Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Müzik Susmasın' projesi hakkında açıklama
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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Müzik Susmasın' projesi hakkında açıklama

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Müzik Susmasın' projesi hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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