Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi sermayesi artırıldı
Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 500 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
21.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:45
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 500 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 500 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına 2252 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi gereğince karar verildi.
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Kaynak: AA