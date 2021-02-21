Bakan Ersoy: "Rehberlik bitmeyen bir araştırma ve öğrenme tutkusudur"
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Bakan Ersoy: "Rehberlik bitmeyen bir araştırma ve öğrenme tutkusudur"

21.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:10
Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Rehberler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Rehberler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Rehberler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda korona virüs süreci atlatıldığında turist rehberlerine olan ihtiyacın artacağını belirterek, "Rehberlik bitmeyen bir araştırma ve öğrenme tutkusu, kendini daima geliştirme gerekliliğini benimsemiş bir düşünce yapısı, insan iletişiminde anlamı ve algıyı yönetebilen bir hitabet ustalığıdır. Turistin istek ve beklentilerini karşılayacak olan yolu gösteren rehber, ülkesine dönen misafirlerimizin geldikleri zamandan farklı olan düşünce ve deneyimlerinin önde gelen mimarlarından birisidir. Bu farkın ne kadar pozitif yönde olacağı rehberlerimizin başarıları ile doğru orantılıdır. Yaşadığımız küresel sağlık krizi geride bırakıldığında yeniden başlayacak olan turizm hareketi içerisinde Türkiye'nin hedeflerine hızlı ve emin adımlarla gerçekleştireceği ilerleyişinde rehberlerimizin donanım ve becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız açıktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzün büyüme ve güçlenme istikrarındaki vazgeçilmez rollerini eksiksiz yerine getireceklerinden de şüphem yoktur. Turizm rehberlerimizin Dünya Rehberler Günü'nü kutluyor, sektörümüze kattıkları değer dolayısıyla şükranlarımı sunuyor, çalışma hayatlarının daima yeni başarılarla taçlanarak sürmesini diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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