Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın'da yangının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu
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Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın'da yangının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu

Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın'da yangının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın Çine ilçesinde, orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın Çine ilçesinde, orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Bodrum'dan yangın bölgesine gelen Bakan Ersoy, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya başkanlık etti. Bakan Ersoy, ilçedeki esnafı da ziyaret etti.

Ersoy, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini, diğer bölgelerden de takviye ekiplerin bölgeye geleceğini belirterek, yangının en kısa sürede söndürüleceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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