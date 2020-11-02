Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi...
02.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:48
Edinilen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi ünvanlarındaki uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi ünvanlarındaki uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu