Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi...
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Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi...

02.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:48
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Edinilen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi ünvanlarındaki uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi ünvanlarındaki uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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