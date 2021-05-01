Son dakika haberi: Bakan Ersoy, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs'ını kutladı
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Son dakika haberi: Bakan Ersoy, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs'ını kutladı

Son dakika haberi: Bakan Ersoy, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs'ını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mesajında, "Alın terleri hayatımızı kolaylaştıran, anlamlandıran ve değerli kılan nice ürünün, eserin, hizmetin ham maddesi olan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Sağlıklı günlerde, omuz omuza, gönül gönüle gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında buluşma temennisiyle aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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