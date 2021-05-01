Son dakika haberi: Bakan Ersoy, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs'ını kutladı

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.