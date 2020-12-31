Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Yavuz, haber kategorisinde, Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını çok anlamlı bulduğunu belirterek, tercihini bu fotoğraftan yana kullandı.

Diyarbakır annelerinin yılın önemli olaylarından birisi olduğunu, annelerin başlattığı hareketi aslında onların yüreklerinden gelen birlik ve beraberlik çağrısı olarak nitelendirdiğini belirten Yavuz, "Annelerin çığlığının karşısında hiçbir gücün duramayacağını inanıyorum. Hayatın merkezi anneler. Terörü, terörün destekçilerini de bitirecek olan şey onların inancı, duası olacak." dedi.

Spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze Sahilinde Spor" fotoğrafına oy veren Yavuz, Filistinlilerin mücadelesinin anlatmakla bitmeyeceğini belirterek, fotoğrafın her şeye rağmen Filistinlilerin inancını, direncini gösterdiğini söyledi.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Yavuz, Muhammed Said'in "Pemfigus Hastası Meryem" isimli Suriye'nin İdlib kentinde ağır bir deri hastalığı olan "pemfigus"a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah'ın tedavisi için yardım beklemesini konu alan fotoğrafını oyladı.

Yavuz, Suriye'deki dramın yıllardır devam ettiğini, her savaşta olduğu gibi ülkedeki savaşın en büyük mağdurunun kadınlar ve çocuklar olduğunu belirterek, "Suriye'nin tüm acısı çocukların üzerinde. Çocukların ilerde ne düşüneceklerini, ne yaşayacaklarını, hayata nasıl bakacaklarını düşündüğümde insanların gerçekten zor bir hayat yaşadığını görüyor, üzülüyorum. Allah yardımcıları olsun. Meryem'in fotoğrafı beni çok etkiledi. Çok güzel bir çocuk. Ben bu fotoğrafı özellikle, kadınların ve çocukların savaşta en çok etkilenen olduğunu vurgulamak için seçtim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu