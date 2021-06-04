Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık"
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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık"

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bodrum, Çeşme, Belek ve Kadriye'den sonra Manavgat Halk Plajını hizmete açarak Manavgat halkının denize ulaşımının önündeki engelleri kaldırdıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bodrum, Çeşme, Belek ve Kadriye'den sonra Manavgat Halk Plajını hizmete açarak Manavgat halkının denize ulaşımının önündeki engelleri kaldırdıklarını söyledi. Bakan Yardımcısı Alpaslan, halk plajında yiyecek içecek bölümlerinde fiyatların uygun olacağını, başta plaj girişi olmak üzere diğer bölümlerin ise ücretsiz olacak şekilde düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Manavgat'ta yapımı tamamlanan 'Manavgat Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı' Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in katılımıyla hizmete açıldı.

Ulualan mevkiinde hayata geçirilen 43 bin 607 metrekare alanda 5 bin şezlong ve 20 bin metrekarelik mesire alanının bulunduğu halk plajının 700 metre sahil uzunluğu bulunuyor.

Halk plajının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmin, Antalya'nın en müstesna bölgelerinden bir tanesi olan Manavgat'ın her türlü yatırımı fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Türkiye'nin turizmde yıllarda hızla yükselişini devam ettiren ve daha da büyüten, dünyaya örnek olan dünyada turizmde ilk beş arasına girmek için kıyasıya rekabet eden bir ülke olduğunu hatırlatan Alpaslan, 2019 yılında çok başarılı bir yıl bir sezon geçirdiklerini belirterek, "2023 için çok iddialı ve çok büyük hedeflerimiz vardı. 20 milyonu Antalya'da olmak üzere Türkiye'de 75 milyon turisti ağırlayıp, 65 milyar dolar gibi Türkiye açısından çok büyük önem ifade eden bir hedefimiz vardı ve bu hedefe emin adımlarla ilerlemekteydik. Bu hedeflere ulaşmamızın önünde de herhangi bir sorun gözükmüyordu. Her şey gayet iyiydi, rakip ülkelere göre çok fazla üstünlüklerimiz vardı. Özellikle kültürümüz, doğamız, arkeolojik değerlerimiz ki bunlar kopyalanması mümkün olmayan, bu topraklar tabii insanlığın ve uygarlığın ilk başlangıç noktası olduğu için tarih boyunca birçok değerli ve paha biçilmez değerleri de bünyesinde barındırıyor. Bu avantajlarımızla beraber biz dünyada 2023'te ilk 5 içerisine giren 65 milyar doların üzerinde turizm geliri olan bir ülke konumuna gelecektik" dedi.

Turizmin iş, istihdam, insanlar açısından sonuçları çok önemli bir yer tutan, katma değeri çok yüksek olan, tarımdan ticarete, mobilyadan her türlü üretime kadar birçok alanda olumlu etkisi olacak olan bir sektör olduğunu söyleyen Alpaslan, Türkiye'nin böyle bir konjonktürde emin adımlarla ilerlerken, maalesef 2019 sonlarında Çin'de ortaya çıkan Covid 19 virüsünün tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkilediğini kaydetti. Alpaslan şöyle devam etti:

"Ekonomimizi, insanların hayatını, konforunu, sağlığını da etkiledi. 40 bin küsur vatandaşımız bu covid hastalığından hayatını kaybetti. Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum, inşallah bundan sonra bir tek can kaybımız bile olmaz ama bu virüs belasıyla hep beraber, tüm insanlık olarak tüm dünya olarak bunca gelişmiş teknoloji ve bunca yıllık birikime rağmen mücadele ediyoruz ama inşallah aşılama süreçleriyle beraber bu yıl içerisinde gündemimizden düşürürüz. Tekrar hedeflerimize emin adımlarla ilerleriz duasını da etmek istiyorum. Tabii bu süreçler, covid süreciyle beraber, Antalya'mız, Türkiye'miz, tabi ekonominin diğer alanları da çok etkilendi ama turizm açısından geçen yılı ve bu yılı son derece sıkıntılı geçirmekteyiz. Tabii, biz bakanlık olarak, ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği gibi, birebir ilgilenerek yine ülkelerden uçuş trafiğinin ülkemize sağlanması ve tekrar turizm hareketlenmesi konusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, bu ay tamamlanmadan başta Rusya olmak üzere uçuş trafiğini tekrar açarak başta Antalya olmak üzere beklediğimiz o günlere ulaşmasını umut ediyoruz. Çalışmalarımız o yönde. Buna yönelik işaretler de var elbette.

Bu konjonktür içerisinde biz bakanlık olarak turizmin bu kadar yoğun ve geliştiği süreç içerisinde halkımızın da başta bölge insanları olmak üzere tüm Türkiye'de yaşayan insanlarımız hatta Türkiye'ye tatile gelen insanların da rahatça denize girmeleri ve bu tatilden faydalanmalarını sağlamak üzere çok makul fiyatlarla, tabi bu bahsettiğim yiyecek içecek, plaja giriş ücretsiz, ücretsiz halk plajları projesini başlattık. Bodrum, Çeşme gibi iç turizmin çok yoğun yaşandığı yerlerde bu tür sıkıntılar fazlaydı. Oralarda 2 yıl önce ilk tesislerimizi açtık, geçen yıl Serik ilçemizde Belek ve Kadriye plajlarımızı açtık, bu sene de bu güzel tesisi açıyoruz.

Tabi turizmde geldiğimiz nokta elbette bir insan olarak çevreye, gelişmelere ve kıt kaynaklarımızı doğru kullanılması konusunda çok hassasız. Turizm de bu konularda çok hassas. Turizmin gelişebilmesi, çevresine, gelişmelere ve sürdürülebilir kaynakların devamına son derece önemli. Biz de tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak, buradaki doğal yaşamı korumaya, tamamen doğal, her türlü sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, bir tesis kazandırdık. Engellisinden gençlerimize yaşlısından normal vatandaşlarımıza kadar herkesin ihtiyaçlarına en uygun şekilde, tabiri caizse 5 yıldız ayarında sağlanmasına yönelik tüm tedbirler alındı. Tesisimiz oldukça geniş."

Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın konuşmasının ardından tesise 'mavi bayrak' verildi ve açılış kurdelesi kesildi. - ANTALYA

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık'
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık'
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık'
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık'
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık'
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Manavgat'ın denizle arasındaki engelleri kaldırdık" - Haberler Ekonomi
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