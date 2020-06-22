Son dakika kültür sanat: Yalova'da "Yürüyen Köşk" ve müzeler yarın yeniden ziyarete açılacak
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Son dakika kültür sanat: Yalova'da "Yürüyen Köşk" ve müzeler yarın yeniden ziyarete açılacak

Son dakika haberleri... Yalova Belediyesi, normalleşme sürecinde "Yürüyen Köşk" ile İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi ve Kent Müzesi'nin yarından itibaren yeniden ziyaret edilebileceğini duyurdu.

Son dakika kültür sanat: Yalova'da
22.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:58

Yalova Belediyesi, normalleşme sürecinde "Yürüyen Köşk" ile İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi ve Kent Müzesi'nin yarından itibaren yeniden ziyaret edilebileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında müzelerin ziyarete kapatıldığı hatırlatıldı.

Yaklaşık 3 aylık aradan sonra yarından itibaren Yürüyen Köşk ile İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi ve Kent Müzesi'nin alınan önlemler dahilinde ziyaretçi kabul etmeye başlayacağı bildirilen açıklamada, "Yürüyen Köşk ve müzelere ziyaretçiler sınırlı sayıda ve sosyal mesafe kurallarına göre ziyaret gerçekleştirebilecek. Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olacak Yürüyen Köşk'e ziyaret saatleri hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 09.30-17.00 olacak. İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi ile Kent Müzesi ise hafta içi ve hafta sonu 09.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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