Son dakika kültür sanat: Vali Gürel, Hadrianoupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu Gelen son dakika haberine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen, "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianoupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen, "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianoupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Hadrianoupolis kazıları bilimsel danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gürel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 2020 yılı kazı sezonunda görevlendirilen 8 katılımcı ile bir süre sohbet etti.

Ziyarete, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Valilik Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz da katıldı.

Kaynak: AA