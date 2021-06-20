Son dakika kültür sanat: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Antalya Müzesindeki Ukraynaca sesli rehberin açılışına katıldı Açıklaması
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Son dakika kültür sanat: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Antalya Müzesindeki Ukraynaca sesli rehberin açılışına katıldı Açıklaması

Son dakika kültür sanat: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Antalya Müzesindeki Ukraynaca sesli rehberin açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya'ya gelen Ukraynalı turist sayısının artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya'ya gelen Ukraynalı turist sayısının artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için kente gelen Kuleba, Antalya Müzesini ziyaret etti ve Müzede hizmete sunulan Ukraynaca sesli rehber sisteminin açılışına katıldı.

Kuleba, Ukraynaca sesli rehber aracılığıyla bilgi almanın memnuniyet verici olacağını dile getirdi.

Antalya'da şu anda en fazla Ukraynalı turistlerin bulunduğu yönünde bilgi aldığını belirten Kuleba, "Sesli rehber sayesinde Ukraynalı turistler hem buranın keyfini sürebilecek hem de Türkiye'nin sahip olduğu kadim tarihi çok yakından keşfetme fırsatını yakalayacak. Antalya'da, Türkiye'de bugüne kadar var olan çeşitli kültürlerin karışımını görebiliyoruz. Ukraynalı turistler için bunlar sesli rehber sayesinde daha da erişilebilir olacak." diye konuştu.

"Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum"

Dışişleri Bakanı Kuleba, dünyanın dört bir köşesindeki Ukraynalı diplomatların çeşitli müzelerde Ukraynaca sesli rehberleri açtığını ve açılmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Antalya Müzesinin yanı sıra eş zamanlı olarak Demre Müzesinde de buna benzer bir rehberin faaliyete geçtiğini aktaran Kuleba, "Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum. Buraya gelenler denizin keyfini çıkarırken aynı zamanda buranın kültürünü, tarihini öğrenebilir. Bunun için bir müzeye geldiklerinde mutlaka Ukraynaca sesli rehberi rica etmelerini öneriyoruz." dedi.

Kuleba, gazetecilerin Antalya'ya ne kadar Ukraynalı turist geleceği yönündeki sorusunu, "Ne kadar çok Ukraynalı aşı olursa ve geliş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist Antalya'ya gelecek. Bence bu yazın sonuna kadar buraya gelen Ukraynalı turist sayısı açısından yukarıya doğru giden bir dinamiğe tanıklık edeceğiz." diye yanıtladı.

Kuleba ve beraberindeki heyet, daha sonra sesli rehber eşliğinde Antalya Müzesini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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Son dakika kültür sanat: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Antalya Müzesindeki Ukraynaca sesli rehberin açılışına katıldı Açıklaması - Haberler
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