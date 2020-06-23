Son dakika kültür sanat: "Odunpazarı Modern Müze" 1 Temmuz'da ziyaretçilerine kapılarını yeniden açacak Son dakika kültür sanat haberine göre Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde tarihi evlerin arasında inşa edilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 16 Mart'ta ziyarete kapatılan Odunpazarı Modern Müze (OMM), kontrollü normalleşme süreciyle 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açacak.

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde tarihi evlerin arasında inşa edilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 16 Mart'ta ziyarete kapatılan Odunpazarı Modern Müze (OMM), kontrollü normalleşme süreciyle 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açacak.

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates (KKA) tarafından tasarlanan ve 7 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen OMM'de kontrollü sosyal hayat kapsamında gerekli sağlık önlemleri alındı.

Güvenli müze deneyimi için hazırlıklarına devam eden OMM, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren salıdan cumartesiye kadar 11.00-17.00, pazar günleri ise 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Tedbirler kapsamında havalandırma sistemlerinin yüzde 100 taze hava ile çalışması, gerekli alanlara yerleştirilen el dezenfektanları, girişler sırasında temassız cihazla vücut ısı ölçümü, ziyaretçi ve müze görevlilerine maske takma zorunluluğu getirildi. Sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak temassız bir müze deneyimi için vestiyer kullanım dışı olacak.

Müzenin daha güvenli ve rahat gezilebilmesi için tüm sergi katlarında aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı normal kapasitenin altında tutulacak. OMM Kafe ve OMM Dükkan sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler ve hijyen tedbirleriyle açık bulundurulacak.

Müzenin tekrar ziyarete açılmasıyla Haldun Dostoğlu küratörlüğünde gerçekleşen koleksiyon sergisi "Vuslat" ve günümüzün yetenekli bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV'nin müzeye özel ürettiği enstalasyon çalışması sanatseverler ile tekrar buluşacak.

Kaynak: AA