Son dakika kültür sanat: Niğde ve Aksaray valilikleri Narlıgöl'ü turizme kazandırmak için çalışma başlattı

Son dakika habere göre Niğde ve Aksaray valilikleri, iki ilin sınırları arasında yer alan ve kalp şeklindeki görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Narlıgöl'ün turizme kazandırılması için proje hazırlayacak.

Niğde ve Aksaray valilikleri, iki ilin sınırları arasında yer alan ve kalp şeklindeki görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Narlıgöl'ün turizme kazandırılması için proje hazırlayacak.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindekilerle Narlıgöl'de yürütülecek projeler kapsamında incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Narlıgöl'ün önemli bir tabiat varlığı olduğunu söyledi.

Gölün kalp şeklinde ve Kapadokya bölgesinin tek krater gölü olmasıyla dikkati çektiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Burası bölge turizm merkezi. Önemli bir termal turizm potansiyelini de bünyesinde barındırıyor. Narlıgöl hem Aksaray hem de Niğde sınırında yer alıyor, dolayısıyla hem Niğde'nin hem de Aksaray'ın ortak değeri. Bize düşen görev, bu güzel tabiat varlığına hem Niğdeliler hem de Aksaraylılar olarak sahip çıkmak, bizden sonraki nesillere en iyi şekilde bu gölü aktarmak, projeler üretmek. Nitekim, Aksaray ve Niğde valiliklerimizin çalışmaları var. Bu projelerimizi gerçekleştirdiğimizde buranın turizm potansiyeli daha da artacak. Buraya gelen yerli ve yabancı turist sayısı daha da yükselecek. Bu projeler gerçekleştiği zaman burası marka bir yer haline gelecek."

Vali Aydoğdu da Narlıgöl'e hem Niğde'yi hem de Aksaray'ı çok güzel temsil edecek güzel projeler yapmak istediklerini dile getirdi.

Narlıgöl'e güzel tesisler yapacaklarına işaret eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şimdiden insanlarımız geliyor buraya. Aileleriyle gelen vatandaşlarımız yukarıdan gölü seyredecekler hem de yürüyecekler, dinlenecekler. Bunların hepsi ortaya çıktığı zaman hem iç turizme hem de dış turizme çok büyük katkısı olacaktır. Çok güzel çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Bizim üretmekten, halkımıza hizmet sunmaktan başka çaremiz yok. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul