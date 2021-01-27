Son dakika kültür sanat: Kas hastası fedakar anne engelli çocuklarının sağlığına kavuşmasını istiyor

Son dakika haberler: Akçakoca'da kas hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çekmesine rağmen doğuştan zihinsel ve bedensel engelli doğan iki çocuğuna şefkatle bakan anne Neslihan Akan, evlatlarının bir an evvel sağlığına kavuşmasını arzuluyor.

Akçakoca'da kas hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çekmesine rağmen doğuştan zihinsel ve bedensel engelli doğan iki çocuğuna şefkatle bakan anne Neslihan Akan, evlatlarının bir an evvel sağlığına kavuşmasını arzuluyor.

Osmaniye Mahallesi Yalın Sokak'ta yaşayan Neslihan Akan (41), doğum sırasında kasları incinip yıprandığı için 8 yaşında ameliyat oldu. Sağlığına kavuşarak 17 yıl önce eşi Tevfik Akan (52) ile severek dünya evine giren Akan, mutlu giden evliliklerinden iki çocuk dünyaya getirdi.

Doğum sırasında oksijen yetersizliği yaşadıkları için zihinsel ve bedensel engelli doğan Yavuz Selim (14) ve Hüdai'nin (10) bakımını yapan anne Akan'ın, yaşı ilerledikçe nükseden kas hastalığı, sağlıklı doğan son çocuğu Ahmet Efe'yi (3) dünyaya getirdikten sonra iyice arttı.

Yürümekte sıkıntı çeken ve yürüteç yardımıyla hareket edebilen Neslihan Akan, zorlansa da bir yandan evlatlarına bakıyor, bir yandan da evin tüm işlerini yapmaya gayret ediyor.

Fedakarlığıyla herkese örnek olan anne Akan, engelli evlatlarının bir an evvel sağlığına kavuşmasını istiyor.

"Çocuklarımıza iyi eğitim vererek onları hayata döndürebiliriz"

Neslihan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının mutluluğunun kendi engelini unutturduğunu söyledi.

Dünyaya gelirken kasları incinip yıprandığı için 8 yaşında ameliyat olduğunu anlatan Akan, son çocuğunu dünyaya getirdikten sonra yaşının ilerlemesiyle rahatsızlığının iyice arttığını söyledi.

Severek evlendiği eşiyle çok mutlu bir evliliği olduğunu dile getiren Akan, 2 çocuğunun doğum sırasında oksijensiz kalıp beyinleri etkilendiği için engelli doğduğunu kaydetti.

Çocuklarının yürüyemeyip konuşamadığını aktaran Akan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta derecede zihinsel engelleri var. Kötülerdi, tedavi olmaya başlayınca çocuklarım biraz düzeldi. Engelim olmasına rağmen hayatta mücadele ettim. Çocuklarıma gül gibi baktım, günlük ihtiyaçlarını karşıladım. Çocuklarıma dört dörtlük bakmaya, dimdik ayakta kalmaya çalışıyorum. Engelli annelerine sesleniyorum; kesinlikle çocuklarını 'engelli' diye yadırgamasınlar, tedaviyle çocuklarımızın engeli düzelebilir. Çocuklarımıza iyi eğitim vererek onları hayata döndürebiliriz."

Neslihan Akan, eşi okuma yazma bilmediği için iş bulmakta zorlandığını dile getirerek, "İlk hayalim çocuklarımın yürüdüğünü görmek ve sağlığına kavuşmasını sağlamak. İkinci dileğim ise iki odalı da olsa bir evim olsun ve çocuklarımla başımı sokayım. Sıcak sobam yansın, yemek yapayım, çocuklarıma yedireyim. Bu yüzden daha iyi bir eve ihtiyacım var. Başka bir şey istemiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş