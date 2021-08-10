Son dakika! Kullanmadığı eşyaları geri dönüşüme kazandırıyor
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Son dakika! Kullanmadığı eşyaları geri dönüşüme kazandırıyor

Son dakika! Kullanmadığı eşyaları geri dönüşüme kazandırıyor
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Keşan ilçesinde bir kişi evinde kullanmadığı eşyaları hediyeliklere dönüştürerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Keşan ilçesinde bir kişi evinde kullanmadığı eşyaları hediyeliklere dönüştürerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Üzeyir Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, işlevini yitirdikleri için kullanılmayan eşyaları, boş zamanlarını değerlendirerek hediyelik eşya haline getirip geri dönüşüme kazandırdığını söyledi.

Çevre ve doğanın ne kadar değerli olduğunun her geçen gün daha fazla görüldüğünü anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Kullanılmayan eşyaların atılarak çöp olması yerine, geri dönüşüme kazandırılarak yeniden kullanılacak hale getirilmesi önemli diye düşünerek çıktığım yolda, ev eşyalarını birkaç dokunuşla hediyelik hale gelmesini sağladım. Amacım, geri dönüşümün hem bir ekonomik gelir kapısı olabileceğini göstermek, hem de geri dönüşüm hareketine bir destek vermek. Boş zamanlarımı da değerlendirdiğim bu çalışmalarda, kullanılmayan bir havludan, boş bir yangın tüpüne, kurumuş bir daldan, basit bir ağaç parçasını birkaç dokunuş ve ışıklandırmalar ile hediyelik eşya haline getirerek geri dönüşüme kazandırdım."

Son dakika! Kullanmadığı eşyaları geri dönüşüme kazandırıyor
Son dakika! Kullanmadığı eşyaları geri dönüşüme kazandırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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