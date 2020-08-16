Son dakika! Kullanılmayan eski Türk hamamında yangın Son dakika haberleri: Kullanılmayan eski Türk hamamında yangın Metruk hamamla birlikte palmiyeler de zarar gördü, bir kişi dumandan etkilendi Antalya'nın Serik ilçesinde metruk alanda çıkan yangında kullanılmayan eski Türk hamamı yandı.

Kullanılmayan eski Türk hamamında yangın

Metruk hamamla birlikte palmiyeler de zarar gördü, bir kişi dumandan etkilendi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde metruk alanda çıkan yangında kullanılmayan eski Türk hamamı yandı.

Yangın saat 16 00 sıralarında Serik İlçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 10 dönüm arazi içinde bulunan metruk yapılarla birlikte palmiye gibi bir çok ağaç zarar gördü. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangına Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri 5 söndürme aracı ve Orman işletmesi müdürlüğüne bağlı bir arazöz müdahale etti. D 400 karayoluna yakın olan bölgede çıkan yangin sonrası polis ekipleri önlem alarak, trafiği kısa süreliğine kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına yangında polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ferid Hamadi isimli mahalle sakini yangını gördüklerini ve söndürmeye çalıştıklarını belirterek " En yakın evde 6 çocuğumla ben yaşıyordum, çok şükür yayılmadan söndürüldü" dedi.

Kaynak: İHA