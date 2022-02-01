Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika haberler... KOCAELİ(İHA) – Körfez ilçesinde bulunan boş binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ(İHA) – Körfez ilçesinde bulunan boş binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı binanın giriş katında bulunan dükkanın içindeki çöpler yandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Bitlis, Körfez, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title