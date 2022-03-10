Son Dakika | Kuleba: "Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov)... - Haberler

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Son Dakika | Kuleba: "Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov)...

AA - Güncel
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Son Dakika | Kuleba:

Son dakika haberleri... Kuleba: "Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi"

ANTALYA (AA) - Kuleba: "Ben burada ( Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi"

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Güncel, Haberler

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