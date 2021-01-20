Son dakika... Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
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Son dakika... Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

20.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesi personele, hastanede olası bir yangında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra senaryo gereği alarm verilerek, hastalar güvenli alana tahliye edildi.

Yangına müdahale ve hastaların itfaiye araçlarının merdivenleriyle pencereden kurtarılması ise gerçeğini aratmadı.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cansu Sarıgül tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, yangınların her an gerçekleşebileceğini belirterek, "Bizler bu gibi afet durumlarına hazır olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda Manisa

Büyükşehir Belediyesinin desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. Rabbim personelimizi ve vatandaşlarımızı korusun." dedi.

Son dakika... Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son dakika... Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son dakika... Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son dakika... Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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