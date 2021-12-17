Son Dakika | Kula'da uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Kula'da uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Kula'da uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri O. K'nin (24) çantasını aradı.

Yapılan aramada, reçete ile satılan 3744 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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