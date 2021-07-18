Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu
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Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu

Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Manisa'nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otlarla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Manisa'nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otlarla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın, 300 konutluk TOKİ inşaatlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kula-Selendi karayolu üzeri, ilçe mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarındaki otların yandığını görüp durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın, 300 konutlu TOKİ inşaatlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın sebebiyle yol kenarındaki yaklaşık 150 metrelik kuru otlar tamamen yandı. - MANİSA

Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu
Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu
Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu
Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu
Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu
Son Dakika | Kula'da ot yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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