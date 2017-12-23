Kudüs'te İsrail Polisi Tarafından Gözaltına Alınan 3 Türk Serbest Bırakıldı

Doğu Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

MAHKEMEYE ÇIKARTILDILAR

İsrail polisi tarafından Cuma günü akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'nın Kattanin (Pamukçular) Kapısı'nda yaşanan arbedede gözaltına alınan iki Türk vatandaşı ile daha önce hakkında gözaltı işlemi uygulanan başka bir Türk vatandaşı mahkeme karşısına çıktı.

MAHKEME TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı da mahkeme tarafından serbest bırakıldı.