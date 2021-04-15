Son Dakika | Kudüs'te İsrail bayrağını ateşe veren Ultra Ortodoks Yahudiler, Siyonizm'e tepki olarak Filistin bayrağı açtı

Son dakika haberi... Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Kudüs'te düzenledikleri gösteride bir tarafta İsrail bayrağını ateşe verirken, diğer tarafta Filistin bayrağı açarak tepkilerini dile getirdi.

Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Kudüs'te düzenledikleri gösteride bir tarafta İsrail bayrağını ateşe verirken, diğer tarafta Filistin bayrağı açarak tepkilerini dile getirdi.

Batı Kudüs'teki Mea Şearim mahallesinde toplanan bir grup Haredi, İsrail'in kuruluşunu protesto etti.

Siyonizm'in Yahudileri ve Yahudi inancını temsil etmediğini belirten grup, ellerinde Filistin bayrağı taşıdı.

Bir süre Mea Şearim Mahallesi sokaklarında slogan atan ve aralarında İsrail karşıtı Neturei Karta Cemaati mensuplarının da bulunduğu grup, İsrail bayraklarını ateşe verdi.

İsrail'in Tarihi Filistin toprakları üzerinde kuruluşunun 73'üncü yıl dönümü kutlamalarının düzenlendiği Batı Kudüs'te, Haredilerin bu gösterisi dikkat çekti.

Bir süre bayrak yakma protestosunu sürdüren Haredilerin gösterisine İsrail polisi son anlarda müdahale ederek son verdi.

Bölgede herhangi bir olay yaşanmadı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk sahibi oldukları için sayıları giderek artıyor.

Haredilerin bir kısmı İsrail'in varlığının Yahudi halkının kurtarıcısı Mesih'in gelmeden kurulmasının gayrimeşru olduğunu ileri sürüyor ve Yahudilerin Filistin devletinin egemenliğinde yaşamaları gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat