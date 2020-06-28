Son dakika... Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
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Son dakika... Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu

Son dakika haberi: Küçükçekmece Gölü'nde bilinmeyen bir nedenle binlerce balık kıyıya vururken, ölü ve yarı canlı balıklar etrafa koku yaymaya başladı.

Son dakika... Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
28.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:40

Küçükçekmece Gölü'nde bilinmeyen bir nedenle binlerce balık kıyıya vururken, ölü ve yarı canlı balıklar etrafa koku yaymaya başladı.

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık bilinmeyen bir nedenle kıyaya vurdu. Ölü ve yarı canlı balıklar etrafa koku da yaymaya başladı. Vatandaşlar da duruma isyan etti. Gölün altında çamur olduğunu söylen bir vatandaş, "Oksijen yetersizliği, gölün dibi biraz çamur. Zamanında fabrikalardan dökülen atıklar. Balçık çamur oldu. Şimdi en ufak fırtınada köpürüyor. Göl temiz tutulacak ki balık da yaşayabilsin" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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