Son Dakika | Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter'
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Son Dakika | Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter'

Son dakika güncel haberi... Dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics Turnuvası'nda turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence Award'ı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri aldı.

Son Dakika | Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter'
12.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:47

Dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics Turnuvası'nda turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence Award'ı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri aldı.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri'ne bağlı "Great Lake Fighters" robotik takımı, dünya çapında 45 ülkeden 20 bin takımın ve Türkiye'den yüzlerce okulun katılım gösterdiği VEX Robotics Türkiye finallerinde, turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence Award'ı alarak Amerika'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten başlayarak; otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren "Great Lake Fighters" robotik takımı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri "Kodlama ve Robotik Kodlama" atölyesi içerisinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.

Küçükçekmeceli öğrencilerin "Vex Iq Challenge" hikayesi 28 Aralık 2019 tarihinde katıldıkları ilk turnuva ile başladı. İlk defa katıldıkları ve büyük deneyimler ile döndükleri bu süreçte "Judges Award" ödülüne layık görüldü. 16 Şubat 2020 tarihinde ise turnuvanın diğer ayağına katılan öğrenciler, "Sesimi Duyan Var mı?" isimli STEM projesi ile yarışmaya katıldılar. Bu süreçte sürüş becerileri, otonom, jüri mülakatı ve mühendislik defterimiz ile birlikte Excellence Award ödülüne layık görülerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

"Great Lake Fighters" robotik takım 7 Mart 2020 tarihi ise Türkiye finallerinde boy gösterdi. Projeler hazırlandı, sistemler kuruldu, kodlar yazıldı ve mekanik tasarımlar tekrar tekrar gözden geçirildi ve sonunda verilen onca emek karşılıksız kalmadı. Excellence Award ödülünü alan "Great Lake Fighters" robotik takımı ülkemizi Amerika'da temsil etmeye hak kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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