Son Dakika | Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin terör soruşturması tamamlandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada biri belediyede kontrol mühendisi, diğerleri de park yenileme ihalesini alan inşaat ve kauçuk firmasında peyzaj mimarı olan 3 şüphelinin, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılması üzerine, 11 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu ve amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

"DRONE İLE ÇEKİM YAPILINCA DURUM ORTAYA ÇIKTI"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın da şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, belediye görevlilerinin tanık olarak ifadelerine de yer verildi. Tanık olarak ifadesi alınan Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman G. de "Yaklaşık 2 ay kadar önce tadilat yapılan parkta ben de gezdim. Renk cümbüşü güzel, hoş, güzel bir parktı. Ne zaman ki drone çekimleri ile havadan çekim yapıldı söz konusu durum olduğu ortaya çıktı. Söz konusu durum sosyal medyaya düştükten sonra toplum hassasiyeti göz önüne alınarak gerekli yıkım işlemi belediye başkanına da bilgi vermek suretiyle şahsımın talimatıyla gerçekleştirildi. Firma yetkilileri ile herhangi bir muhataplığım yoktur. Biz belediye olarak gerekli idari tahkikatı başlattık. Şunu net bir şekilde ifade ederim ki olayda belediyemize isnat edilecek herhangi bir örgütsel tavır yoktur" dedi.

"KASITLI OLARAK YAPILMIŞ BİR ŞEY YOKTUR"

İddianamede Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisi şüpheli Deniz Doğan K. ifadesinde, "Bizim Belediye olarak parktaki amacımız galaksi formları oluşturarak çocuklara eğitici öğretici alanlar yaratmak istedik. Konunun buralara kadar gelmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Kesinlikle kasıtlı olarak yapılmış bir şey yoktur. Zaten iç içe geçmiş iki yıldızın devamında birçok yıldızlar kümesi olacaktı. Diğer sarı-kırmızı yıldız şekline benzeyen yerin de projenin onaylı haliyle aynı olmadığını bunun sökülmesi gerektiğini Yüksel Hanıma defalarca kez ben ve kontrol arkadaşlarım ve amirlerimce belirttik" dedi.

"TAMAMEN RENKLİ VE PARK İLE UYUMUNUN OLMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARDIR"Belediyenin açtığı park revizyonu ihalesini üstlenen inşaat firmasında peyzaj mimarı olan şüpheli Yüksel P. ise ifadesinde, eylül ayının başında başlayan yenileme çalışmasını ay sonunda tamamladıklarını, işin projedeki gibi olamayacağını, kauçuk firmasındaki peyzaj mimarı şüpheliyle istişare ettikten sonra şüpheli Deniz Doğan K.'nin onayıyla yaptıklarını anlattı. Şüpheli Yüksel P. "Dalgalı olarak yapılmak istenilen yerin köşeli yıldız ve sarı ve kırmızı renklerini bu zemin üzerinde kullanacağımızı, diğer değişiklikte ise birçok yıldız içerisinde yıldız olan yerin de fuşya rengini tutturamayacağımızı bu yüzden mor renge yakın ve iç kısmında yeşil rengini kullanabileceğimizi belirttik. Deniz Hanım da uygun olacağını tarafımıza sözlü olarak bildirdi. Daha sonra PKK bayrağının renklerini çağrıştırabileceğini, insanların yanlış anlayabileceği şeklinde uyarması üzerine 'Hepsini zeminden sökeyim mi?' şeklinde sordum. Deniz Hanım da 'Çağrışımı yok etmek için zemin üzerine farklı bir renk ekleyelim' şeklinde söyledi. Yapılan şekil ve renklerde herhangi bir örgütü çağrıştırması için yapmış olduğumuz bir amaç kesinlikle yoktur. Tamamen renkli ve park ile uyumunun olması için yapılan çalışmalardır" ifadelerini kullandı.

"SÖZDE BAYRAĞIN ŞEKLİNİ DAHİ BİLMİYORUM"Kauçuk firmasındaki peyzaj mimarı Gülsüm G. de projenin onaylı halinde olan dalgalı kiremit rengi-sarı ve turuncu dalgalı şekilde gelen yerle ilgili bu dalgaların yapılamayacağını belirttiklerini, belediyeden de onay aldıklarını söyledi. Gülsüm G. "Deniz Hanım'ın PKK terör örgütünü renklerini çağrıştırdığı şeklinde rahatsızlığını belirtmesinden kaynaklı bu izlenimi dağıtabilmek amacıyla yıldız köşelerine pon pon şeklinde mavi renkli şekiller yerleştirdim. PKK terör örgütünün sözde bayrağına benzerliğiyle alakalı hiçbir bilgim yoktur. Hatta şimdiye kadar bu sözde bayrağın şeklini dahi bilmiyordum. Kesinlikle bu konu ile ilgili örgütün sözde bayrağının renkleri ve şeklini çağrıştırabilecek algıyı yansıtma gibi bir amacımız yoktur. Parkın teması galaksi konsepti üzerinde bulunduğu için yıldız ile birlikte bunu tamamlamaya çalıştım" dedi.

"SEMBOLLERİN PKK/KCY'İ SİMGELEDİĞİNİ NET BİR ŞEKİLDE BİLDİKLERİ"

İddianamede, "parkın yapımında görev alan kamu ve özel sektöre bağlı tüm şahısların tanık olarak ifadelerinin alındığı, devam eden süreçte dosya kapsamına yansıyan beyanlar, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı, süreçte şahıslar arsında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin, park içerisine işlenen sembollerin PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildikleri" belirtildi. İddianamede, parkın yapımını üstlenen inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P., kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisleri istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı